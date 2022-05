Star Wars Knights of the Old Republic 2: annunciata la data di lancio per Switch

Un altro classico ha trovato la strada per Nintendo Switch. Come parte dei festeggiamenti per il franchise di Guerre Stellari, che ieri ha visto arrivare la nuova serie TV di Obi-Wan Kenobi e l'annuncio di Star Wars Jedi: Survivor, Aspyr ha fatto sapere che Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords arriverà presto su Switch/b>.

L'attesa per il ritorno di uno dei giochi di Star Wars più apprezzati di sempre non sarà affatto lunga, dal momento che la data d'uscita è stata fissata per l'8 giugno su Nintendo eShop. I preordini sono già attivi negli Stati Uniti d'America, dove il prezzo è stato fissato a 15 dollari, che probabilmente si tradurranno in 14,99 euro dalle nostre parti. Aspyr offre anche la possibilità di comprare il bundle comprendente anche il primo episodio (gioco già disponibile su Switch dal novembre dello scorso anno), al prezzo complessivo di 29,99 dollari.

Potete scoprire come se la cava Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords su Nintendo Switch guardando il trailer dell'annuncio allegato in cima alla notizia e gli screenshot raccolti nella galleria in basso. Confermata la presenza della lingua italiana, inoltre dopo il lancio verrà pubblicato gratis anche il DLC Restored Content, che ripristina i contenuti tagliati dall'originale, in particolare dalla sezione finale.