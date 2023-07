Star Wars Knights of the Old Republic compie 20 anni: il prototipo nella demo dell'E3 2001

Mentre proseguono i festeggiamenti per i 40 anni di Nintendo Famicom, gli appassionati di giochi di ruolo 'all'occidentale' si ritrovano sui social e sui forum di settore per celebrare il ventesimo anniversario dal lancio di uno dei capolavori indiscussi del genere, ovvero Star Wars Knights of the Old Republic.

Ai festeggiamenti per le venti candeline spente dal GDR sci-fi di BioWare partecipano anche il giornalista Danny O'Dwyer e i ragazzi che contribuiscono al progetto di Noclip Game History Preservation.

Dopo aver mostrato il gameplay di LMNO, il videogioco cancellato di Steven Spielberg, il team Noclip pesca dal proprio archivio la registrazione mai trasmessa della presentazione a porte chiuse di Star Wars KOTOR in un evento tenutosi durante l'E3 2001, nel pieno degli anni d'oro dell'Electronic Entertainment Expo.

Il video in questione mostra una demo del sistema di combattimento, numerosi bozzetti preparatori e dei render su personaggi e ambientazioni, oltre al prototipo dell'interfaccia e dell'editor dell'eroe. Si tratta quindi di un documento a dir poco imperdibile per tutti i fan di KOTOR che ricordano con nostalgia le nottate trascorse a perorare la causa dei Jedi.

Prima di lasciarvi al filmato a porte chiuse dell'E3 2001, vi ricordiamo che nelle scorse settimane Embracer ha smentito la cancellazione di Star Wars KOTOR Remake.