Star Wars Knights of the Old Republic, Grubb scettico sull'uscita: farà la fine di 1313?

Ricordate Star Wars 1313? Se siete giovani e non sapete di cosa stiamo parlando, siete più che giustificati, trattandosi di un gioco che non ha mai visto la luce. Annunciato nel 2012, è stato cancellato nel 2013 a seguito dell'acquisizione da parte di Disney. A quanto pare c'è un altro progetto di Guerre Stellari che potrebbe fare la stessa fine.

Stiamo parlando del remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, un progetto che sembra essere finito in un limbo dal quale potrebbe faticare a risalire. Che qualcosa stesse andando storto è chiaro da un bel po' di tempo: dopo l'annuncio avvenuto nel settembre del 2021, la lavorazione del rifacimento ha dovuto affrontare vari problemi e interruzioni che, nel 2022, hanno convinto Embracer Group a trasferire le redini dello progetto da Aspyr Media a Saber Interactive. All'epoca si parlava di uno slittamento in avanti della data d'uscita di almeno due anni, tuttavia in queste ore Jeff Grubb si è mostrato ancor più pessimista affermando che il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic potrebbe non vedere mai la luce.

Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, il giornalista si è mostrato molto scettico sulla buona riuscita del progetto avvertendo i suoi ascoltatori che potrebbe essere cancellato. Secondo il giornalista, persino il remake di Prince of Persia: The Sands of Time avrebbe più chance di farcela. Stiamo parlando di un altro videogioco finito del limbo, sparito dalle scene dopo la pessima impressione fatta durante la presentazione di settembre 2020.

Le dure parole di Grubb, chiaramente, non vanno prese per oro colato, ma è indubbio che il profondo silenzio che circonda Star Wars The Knights of the Old Republic da quasi due anni non sta facendo nulla per stemperarle.