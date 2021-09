Star Wars Knights of the Old Republic Remake annunciato: sarà esclusiva PS5 al lancio

Il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021 si apre con il botto: attraverso un breve teaser trailer viene confermato ufficialmente lo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, progetto nato dagli sforzi congiunti di LucasFilm Games e Aspyr e che sarà pubblicato su PS5 da Sony Interactive Entertainment.

Il filmato mostrato in aperta dell'evento non mostra in verità nessun dettaglio particolare in termini di gameplay, ma resta ugualmente una notizia di grande impatto per tutti gli amanti di Star Wars. Il titolo originale, sviluppato da BioWare nel lontano 2003 e uscito su PC e la prima Xbox, è considerato ancora oggi uno dei migliori videogiochi ispirati al leggendario franchise ideato da George Lucas, nonché una delle produzioni più brillanti dello studio canadese. Non è chiaro al momento quando il Remake del primo capitolo di KOTOR dovrebbe fare il suo esordio, ma dal PlayStation Blog arriva la conferma che al lancio sarà esclusiva console PS5.

Già in passato si erano diffuse voci sullo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, adesso non resta che attendere pazientemente maggiori informazioni sugli obiettivi che gli sviluppatori si sono posti per questo progetto, in particolare se e quanto potrebbe differire dall'opera originale. Di sicuro è un gran momento per Guerre Stellari in ambito videoludico, con Star Wars Jedi Fallen Order giocato da oltre 20 milioni di persone.