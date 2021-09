Star Wars Knights of the Old Republic Remake: chi è Aspyr Media?

Il PlayStation Showcase si è aperto con l'annuncio di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, il logo di LucasFilms appare sullo schermo e il remake del celebre gioco BioWare viene ufficialmente svelato. C'è però un dubbio che in molti si stanno ponendo...

Sullo schermo sono apparsi esclusivamente i loghi di LucasFilms, PlayStation Studios e Aspyr Media... un nome poco conosciuto ma non certo nuovo al mondo dei videogiochi. LucasFilms sta lavorando sulle proprie licenze e dopo aver annunciato un gioco di Star Wars prodotto da Ubisoft e Indiana Jones targato Bethesda, la compagnia presenta ora un terzo progetto sempre a tema Star Wars.

Nessun coinvolgimento da parte di Electronic Arts e BioWare (sviluppatore dell'originale Star Wars Knights of the Old Republic), il gioco è sviluppato da Aspyr Media in collaborazione con PlayStation Studios. Aspyr è una compagnia americana fondata nel 2005 che in questi anni si è specializzata nel porting di videogiochi su Mac lavorando con publisher come LucasArts, 2K Games e Activision su franchise come Call of Duty, Civilization, Borderlands e Star Wars.

In ambito console lo studio ha spesso collaborato allo sviluppo di giochi AAA e AA e tra i tanti citiamo Civilization 6, Mafia III, Layers of Fear, Borderlands The Pre-Sequel e sullo stesso Star Wars Knights of the Old Republic per quanto riguarda le versioni Mac e Mobile. Nel febbraio 2021 la compagnia è entrata sotto l'ala protettrice di Embracer Group, holding che possiede centinaia di studi in tutto il mondo.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake è il gioco più ambizioso di Aspyr Media, sviluppato come detto in collaborazione con LucasFilms e PlayStation Studios. E' presto per saperne di più ma certamente l'hype è già alle stelle.