Star Wars Knights of the Old Republic Remake uscirà anche su Xbox Series X?

Il remake di Star Wars Knights of the Old Republic è stato annunciato durante l'evento PlayStation Showcase del 9 settembre, apparentemente in esclusiva PlayStation 5 e PC. Uscirà anche su Xbox Series X oppure no?

Al momento si parla di un lancio previsto su PlayStation 5 in esclusiva temporale e PC, queste le uniche due piattaforme citate nel teaser di debutto di Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Non si fa alcuna menzione a Xbox Series X/S e c'è da notare che il gioco è prodotto in collaborazione tra LucasFilms, PlayStation Studios e Aspyr Media.



A quanto pare l'accordo di esclusiva esclude (ci perdonerete il gioco di parole) le console della famiglia Xbox ma al momento la situazione non è troppo chiara. Certo il fatto che Star Wars Knights of the Old Republic Remake sia realizzato in collaborazione con PlayStation Studios tenderebbe a mettere fuori dai giochi Xbox Series X/S ma non è escluso che la versione per le console Microsoft possa essere pubblicata direttamente da Aspyr Media, come accaduto nel caso di MLB The Show 21, arrivato su Xbox e pubblicato da MLB Entertainment invece che da Sony Interactive Entertainment.



In ogni caso al momento Star Wars Knights of the Old Republic Remake è stato annunciato solo per PlayStation 5 e per PC (dove arriverà in un secondo momento), l'approdo su altre piattaforme non è assolutamente certo.