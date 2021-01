Star Wars Knights of the Old Republic ritorna, ma senza EA e BioWare: esplode il rumor!

L'inizio del 2021 videoludico si è aperto all'insegna di una raffica di annunci legati alla nuova Lucasfilm Games, etichetta volta a curare la concessione delle licenze Lucasfilm per la creazione di videogiochi.

Nel giro di pochissimo tempo, la compagnia ha confermato l'avvio dei lavori su di un gioco di Indiana Jones affidato a Bethesda, oltre a un inatteso open world di Star Wars a cura di Ubisoft. Quest'ultimo annuncio, in particolare, ha modificato la politica in merito alla Galassia Lontana Lontana che ha caratterizzato gli ultimi anni, con il monopolio delle creazioni videoludiche a tema affidato ad Electronic Arts. Ebbene, sull'onda di questo rinnovato entusiasmo, trova ora diffusione un rumor decisamente intrigante, che vorrebbe sulla via del ritorno il brand di Star Wars: Knights of the Old Republic.



Le fonti sono molteplici insider, decisamente noti al pubblico. Da una parte troviamo Bespin Bulletin, insider più volte rivelatosi affidabile per quanto riguarda anticipazioni legate a Guerre Stellari. In un recente podcast, quest'ultimo ha affermato che KOTOR potrebbe star tornando, ma senza il coinvolgimento di Electronic Arts. "Ho sentito che c'è un progetto legato a Knights of the Old Republic in sviluppo da qualche parte. - ha dichiarato - Ho parlato con un paio di persone e ho scoperto che anche Jason Schreier ha detto che non sarà sviluppato da EA". In particolare, Jason Schreier, noto Editor di Bloomberg (ex Kotaku), aveva in effetti avvertito di recente su Resetera che il pubblico "non potrebbe mai indovinare di chi si tratta". Al gruppo si è poi unito ora anche Shinobi602, altro noto insider videoludico, che riferisce, sempre su Resetera, di come il team in questione non sia "misterioso", ma semplicemente un nome poco conosciuto.



Al momento non ci sono ovviamente conferme ufficiali: non resta che attendere eventuali sorprese ulteriori da Lucasfilm Games!