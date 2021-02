Star Wars Knights of the Old Republic: il ritorno affidato ad Aspyr Media?

Il mese di febbraio si è aperto con l'annuncio di una interessante mossa sullo scacchiere della creatività videoludica, con la fusione tra Embacer Group e Gearbox Entertainment, processo che ha incluso anche l'acquisizione di Aspyr Media.

La creazione del conglomerato produttivo ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno seguito con mirabile attenzione alcuni dei dettagli legati alle attività dei soggetti coinvolti. Da queste ricerche è emerso un avvistamento di rilievo, legato proprio ai progetti di Aspyr Media. In seguito all'acquisizione, è stato infatti reso noto che il team sta seguendo lo sviluppo di un progetto di straordinaria importanza. Si tratta nello specifico di un gioco su licenza, di portata AAA, realizzato con un budget di circa 70 milioni di dollari. Lo sviluppo di questo misterioso titolo vede coinvolti oltre 200 professionisti, tra risorse interne ed esterne ad Aspyr Media, con il nucleo principale di stanza ad Austin, in Texas.



Realtà particolarmente esperta nel settore dei porting, il gruppo ha lavorato negli anni a molti brand...tra cui Star Wars. Un dettaglio che ha spinto molti osservatori a collegare le attività di Aspyr con i recenti e insistenti rumor sul ritorno di Knights of the Old Republic, sia in chiave porting sia in chiave remake. Vista la storia del team, la community ha puntato con maggiore interesse gli occhi proprio sulla possibilità di vedere KOTOR e KOTOR II tornare con adattamenti alle console attuali. A commentare l'eventualità, sulle pagine di Resetera è intervenuto il noto giornalista Jason Schreier, che si è limitato a commentare con un intrigante "Hmm!".



Che Star Wars: Knight of the Old Republic sia davvero pronto a tornare in scena?