Star Wars Knights of the Old Republic: Sony rivela perché ha cancellato il primo trailer

Nei giorni scorsi, Sony ha rimosso il trailer di presentazione di Star Wars Knights of the Old Republic dai canali ufficiali di PlayStation su YouTube, X, Facebook e Instagram. Il motivo non era stato noto, almeno fino ad ora.

Il giornalista Stephen Totilo ha contattato PlayStation per avere chiarimenti in merito, la compagnia hs specificato che la rimozione del trailer è dovuta alla scadenza dei diritti sulle musiche:

"Come parte delle nostre normali attività, rimuoviamo dai nostri canali tutti gli asset di cui non deteniamo più i diritti di utilizzo e le cui licenze musicali sono scadute."

Queste le parole di un portavoce di Sony, tuttavia lo stesso Totilo si dice "sorpreso" del fatto che i diritti delle musiche di un trailer di un videogioco di prossima uscita possano scadere, sopratutto se consideriamo che il canale PlayStation su YouTube ospita ancora trailer e video di giochi di Star Wars usciti oltre dieci anni fa.

Secondo alcuni report, lo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic Remake sarebbe nei guai con alcuni problemi che avrebbero portato Saber Interactive ed Embracer Group a rinunciare al progetto, una scelta dettata anche dai problemi economici della holding europea, che sta attraversando una grave crisi finanziaria. Embracer ha negato questo scenario e dunque Star Wars Knights of the Old Republic deve considerarsi ancora in sviluppo.