Star Wars Knights of the Old Republic tornerà con un reboot o remake?

Secondo quanto rivelato da alcune fonti, Electronic Arts starebbe pensando al ritorno di Star Wars Knights of the Old Republic con un remake/remaster o una "reinterpretazione" del gioco originale.

Difficile capire meglio la situazione, alcuni insider parlano infatti di un remake vero e proprio del primo Star Wars Knights of the Old Republic mentre altri citano un gioco del tutto nuovo ambientato nello stesso universo e che prenderà in prestito elementati da Star Wars Knights of the Old Republic 1&2, dando vita ad una sorta di reboot.

Questo non sarebbe l'unico progetto legato a Star Wars in sviluppo negli studi di Electronic Arts e al momento non è chiaro quale studio si starebbe occupando di riportare in vita Star Wars Knights of the Old Republic. Difficile però pensare a BioWare, con il team impegnato su Dragon Age IV e altri progetti interni, non è escluso che lo sviluppo sia stato affidato a Respawn o DICE, anche se si tratta solamente di speculazioni prive di riscontri concreti.

Sembra che il successo di Star Wars Jedi Fallen Order abbia spinto EA a mettere in cantiere rapidamente altri giochi di Guerre Stellari per soddisfare la domanda e gli azionisti, i quali chiedono nuove produzioni basate su IP di grande successo.