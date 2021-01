Star Wars, Knights of the Old Republic, tre giochi in arrivo: parla noto Insider!

Dopo aver annunciato uno Star Wars open-world affidato a Ubisoft e aver affidato il ritorno videoludico di Indiana Jones alle mani di Bethesda, Lucasfilm Games ha assicurato di avere altre sorprese in serbo per il 2021.

Al momento, nessuna notizia ufficiale ha offerto dettagli sulla natura dei prossimi annunci, ma sempre più rumor stanno scommettendo su di un ritorno in grande stile di Star Wars: Knights of the Old Republic. L'amatissimo titolo legato alla Galassia Lontana Lontana è stato di recente al centro di molteplici voci di corridoio, a cavallo tra remake, riproposizioni e semplici porting: ebbene, una nuova indiscrezione sembra confermare ogni interpretazione precedente. Ma andiamo con ordine.

Portatore della nuova ondata di rumor è Jordan Maison, Insider non nuovo ai fan di Guerre Stellari: la scorsa primavera aveva infatti ribadito più volte l'esistenza del fantomatico "Project Maverick" di EA, arrivando ad anticipare correttamente la data del reveal di Star Wars: Squadrons. Dalle pagine del proprio account Twitter, Maison si è ora espresso sul possibile ritorno di KOTOR. Secondo quest'ultimo, il 2021 dovrebbe accogliere un ritorno non solo di Knights of the Old Republic, ma anche del suo sequel Knights of the Old Republic II. I due giochi dovrebbero ricevere un trattamento simile a quello riservato a Star Wars: Jedi Knight e Star Wars: Episode 1 Racer, quindi una riproposizione aggiornata, ma priva di particolari stravolgimenti.



Accanto al ritorno dei due giochi, Jordan Maison segnala anche un progetto in forma di remake per l'IP. Quest'ultimo, secondo l'Insider, dovrebbe includere elementi tratti da entrambi i KOTOR, modificare il combat system e dare vita a un titolo in grado di integrarsi, sul fronte narrativo, al nuovo canone dell'universo di Star Wars. Quest'ultimo, lo ricordiamo, è stato rivoluzionato con l'ingresso nell'equazione di Disney. Infine, Maison conferma che il progetto sarà indirizzato anche al mondo console, Nintendo Switch inclusa. A margine, segnaliamo che le ultime indiscrezioni vorrebbero il remake di KOTOR non affidato a EA e BioWare, ma a un altro team.



In chiusura, ribadiamo che al momento non vi sono notizie ufficiali in merito al ritorno di Knight of the Old Republic. Per scoprire se dietro questi rumor si cela un fondo di verità, non resta altro da fare che attendere pazientemente.