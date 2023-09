Star Wars KOTOR 2, class action contro Aspyr e Saber Interactive per il DLC cancellato

La riedizione Nintendo Switch di Star Wars Knights of the Old Republic II The Sith Lords non ha avuto vita semplice: dopo le controversie legate al fatto che era impossibile finire Star Wars KOTOR 2 su Switch a causa di un bug, adesso lo stop ai lavori su un DLC sta avendo conseguenze poco piacevoli per gli autori.

Un gruppo di giocatori ha indetto una class action contro Aspyr Media e Saber Interactive, denunciandoli per non aver rispetto le promesse fatte per la riedizione di KOTOR II. Lo scorso giugno, infatti, i due team annunciarono la cancellazione del Restored Content DLC senza tuttavia dare troppe spiegazioni sul perché di tale decisione. Come si intuisce dal nome, il contenuto scaricabile avrebbe dovuto ripristinare tutti i contenuti che vennero progettati per la versione originale di Star Wars KOTOR II (pubblicata su PC e Xbox tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005 in tutto il mondo) ma infine non inseriti nel prodotto completo. L'espansione annunciata e poi annullata da Aspyr e Saber era dunque attesa con molta impazienza dai fan della serie, desiderosi di riscoprire tutti quegli elementi tagliati dal prodotto originario.

Il repentino cambio di piani non è stato dunque accettato dalla community, che ha preferito riunirsi e muoversi attraverso le vie legali: tra le motivazioni dietro la class action si cita, tra gli altri aspetti, il fatto che molti giocatori non avrebbero mai comprato la versione Switch se il DLC non fosse stato annunciato, motivo per cui ritengono che un completo rimborso sia doveroso da parte delle due compagnie.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, di sicuro per il brand non è un buon momento: ancora non sappiamo che fine ha fatto Star Wars KOTOR Remake, nonostante Embracer Group abbia assicurato che è ancora regolarmente in sviluppo.