Star Wars KOTOR 2 impossibile da finire su Switch: potete rimediare con il menu dei cheat

Come vi abbiamo riportato su queste pagine, molti giocatoi hanno segnalato che un bug impedisce di portare a termine Star Wars Knights of the Old Republic su Switch. Nell'attesa che il team di sviluppo distribuisca una patch correttiva, Aspyr Media ha fornito agli utenti un metodo molto particolare per mettere una pezza al problema.

Lo studio ha aggiornato i giocatori in merito alla complicata situazione, ed ha rivelato che un modo per superare il bug esiste: utilizzare il menu dei cheat. In questo modo sarà possibile teletrasportarsi oltre il luogo in cui avviene il crash che attualmente impedisce di proseguire nell'avventura.

"Per ora, la soluzione alternativa che suggeriamo è quella di superare il punto in cui il gioco si arresta in modo anomalo utilizzando il menu dei cheat. Per far questo, fate triplo clic sulla levetta sinistra, aprite il menu dei cheat, selezionate "warp" e passate a OND504. Assicuratevi di non dirigervi verso il quartiere mercantile, poiché il gioco crasherà". Aspyr sta lavorando ad una soluzione definitiva, ma al momento non ci è dato sapere quando arriverà la patch.

Le discussioni sull'argomento hanno indotto i giocatori a credere che la versione Switch di Star Wars KOTOR 2 vada incontro ad un crash sistematico una volta giunti all'incidente di Onderon, tuttavia è stato confermato da un portavoce della software house che è stato segnalato solo "un piccolo numero" di casi.

Nel frattempo Aspyr Media continua ad occuparsi di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, atteso in esclusiva temporale su PlayStation 5 e su PC.