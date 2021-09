Star Wars KOTOR: BioWare voleva sviluppare i remake dei due capitoli

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle informazioni molto interessanti su un vecchio progetto di BioWare riguardante la celebre proprietà intellettuale Star Wars Knights of the Old Republic.

Trent Oster, il co-fondatore dell'azienda (il quale ricopre ora il ruolo di CEO di Beamdog, la sua nuova software house), ha diffuso una serie di post sul suo profilo Twitter ufficiale per far conoscere al pubblico di The Reforged Collection, progetto mai andato in porto e che prevedeva il rifacimento di entrambi i capitoli della serie. Stando alle parole di Oster, i programmatori non avrebbero utilizzato il codice originale dei due prodotti, poiché entrambi sarebbero stati ricreati da zero, probabilmente con svariate modifiche al gameplay. Purtroppo non è stato possibile per l'ex-BioWare diffondere informazioni specifiche sul progetto, dal momento che parte dei dettagli non possono ancora oggi essere discussi pubblicamente a causa di una serie di accordi.

Vi ricordiamo che ad aver spinto Oster a parlare di The Reforged Collection, di cui potete vedere la key art qui sotto, è stato il recente annuncio di Star Wars Knights of the Old Republic Remakein occasione dello Showcase PlayStation.