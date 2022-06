Star Wars KOTOR: il bundle su Switch blocca il primo capitolo fino all'8 giugno

Alcuni giocatori stanno segnalando un problema con il bundle di Star Wars Knights of the Old Republic su Nintendo Switch. Pur essendo stato pubblicato l'11 novembre 2021 sulla console ibrida, il primo capitolo della serie RPG rimane bloccato in caso di acquisto del bundle sino all'8 giugno, quando sarà lanciato anche il secondo episodio.

Acquistando il primo gioco individualmente non si va incontro ad alcun problema, mentre il bundle blocca completamente l'accesso dal momento che, per evidenti limiti tecnici dell'eShop, la SKU dei due prodotti viene considerata in comune.

Il problema è stato evidenziato dal redditor hyp3rstrike, che ha acquistato il bundle accorgendosi che il primo gioco non si avviava. "Non è ancora possibile riprodurre questo software o contenuto scaricabile", è il messaggio che si riceve nel momento in cui si prova ad accedere al primo episodio. Alcuni utenti, scontenti della situazione, affermano di aver ricevuto un rimborso nel frattempo, ma Nintendo avrebbe ricordato loro di consultare con maggiore attenzione le indicazioni sul funzionamento dei bundle.

Segnaliamo inoltre che acquistare KOTOR e KOTOR 2 in bundle non comporta alcun vantaggio economico, dal momento che i 30$ dollari richiesti sono equivalenti ai quelli che si spenderebbe comprando i due giochi singolarmente. Molte persone hanno intanto chiamato l'assistenza clienti Nintendo per la risoluzione immediata del problema, anche se è più probabile che si attenderà l'ormai imminente sblocco del secondo capitolo.

Ricordiamo che presso gli studi di Aspyr Media e Saber Interactive è in fase di sviluppo Star Wars KOTOR Remake atteso su PC e in esclusiva temporale su console PS5.