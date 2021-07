Star Wars TOR: inizia una nuova era con l'espansione Legacy of the Sith

Come parte delle celebrazioni del decimo anniversario del celebre MMORPG, BioWare ha annunciato la nuova espansione di Star Wars The Old Republic. Lo studio canadese ha confezionato una serie di contenuti aggiuntivi e attività inedite con cui avrà inizio una nuova era per il titolo.

In onore dell'imminente decimo anniversario di Star Wars: The Old Republic, BioWare ha svelato Legacy of the Sith, la prossima grande espansione che segna l'inizio di un nuovo entusiasmante periodo per l'acclamato MMORPG. Legacy of the Sith si baserà nuovamente sulla trama dinamica di Star Wars: The Old Republic: i giocatori prenderanno parte a una campagna militare finalizzata a proteggere un pianeta che, avendo scoperto il piano definitivo del rinnegato Sith Darth Malgus, si è rivelato vitale per la loro fazione. L'espansione presenta anche miglioramenti all'esperienza dei giocatori di SWTOR con la nuova funzionalità Combat Styles, che espande le opzioni a loro rivolte, e con una serie di aggiornamenti della qualità della vita. I fan di Star Wars avranno l'opportunità di riscoprire la pluripremiata storia di Star Wars: The Old Republic all’interno di Legacy of the Sith in questa stagione su PC tramite SWTOR.com e Steam, dando il via alla celebrazione del decimo anniversario che si svolgerà per tutto il 2022 e introdurrà nuovi contenuti, eventi, aggiornamenti e altro ancora.

Legacy of the Sith porterà i giocatori in un'avventura ai confini della galassia, incluso il pianeta acquatico di Manaan, alla ricerca di Darth Malgus. L'aggiornamento principale aumenterà il numero massimo di livelli che i giocatori possono raggiungere da 5 a 80. Le sfide più difficili di sempre di Star Wars: The Old Republic saranno inoltre introdotte da nuove missioni collaborative, tra cui un Flashpoint ambientato in una tomba in cima a una montagna sul remoto pianeta Elom, e un'operazione che si svolge fra i resti di una stazione di ricerca nello spazio profondo.

L'ultima espansione introdurrà la nuova funzione Combat Styles, che espande ulteriormente la profonda esperienza personalizzata di SWTOR. Gli stili di combattimento consentiranno ai giocatori di realizzare la loro fantasia finale di Star Wars, scegliendo in modo indipendente una storia di classe specifica e combinandola con set di abilità di altre classi tecnologiche o armi correlate. I vecchi e i nuovi giocatori possono aspettarsi miglioramenti anche nella creazione del loro prossimo personaggio di Star Wars, attraverso un sistema di creazione del personaggio perfezionato. Gli aggiornamenti alle esperienze di oggetti e di equipaggiamento e il design semplificato delle classi migliorano inoltre ulteriormente l'esperienza di Star Wars: The Old Republic per tutti i giocatori.

A proposito di BioWare, lo studio di sviluppo di Electronic Arts ha da poco confermato che né Dragon Age 4 né Mass Effect next-gen saranno presenti all'EA Play Live.