Star Wars KOTOR Remake: BioWare è coinvolta nel progetto? La risposta di EA

Sony ha deciso di inaugurare in grande stile il suo PlayStation Showcase con l'annuncio ufficiale di Star Wars Knight of the Old Republic Remake, di cui da tempo già si vociferava l'esistenza. Sappiamo che il progetto di restauro sarà affidato alle mani di Aspyr Media, ma gli autori originali saranno coinvolti nel progetto?

A dare luce alla versione originale del leggendario Star Wars Knights of the Old Republic sono stati i ragazzi canadesi di BioWare, che nel 2003, anno della release del ruolistico, non faceva ancora parte della squadra interna di Electronic Arts. Proprio il publisher statunitense, interpellato dal noto presentatore Geoff Keighley, ha commentato riguardo ad un eventuale coinvolgimento degli autori di Mass Effect e Dragon Age. La risposta fornita da un portavoce di EA, per la verità, non è stata molto diretta e non aiuta a dissipirare tutti i dubbi sulla questione.

"Siamo orgogliosi della nostra longeva collaborazione con Lucasfilm Games, che continuerà per gli anni a venire. I nostri talentuosi team hanno creato alcuni dei giochi di maggior successo nella storia del franchise di Guerre Stellari, inclusi Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront, Star Wars Galaxy of Heroes, Star Wars The Old Republic e Star Wars Squadron. Amiamo Guerre Stellari e non vediamo l'ora di creare nuove incredibili esperienze da regalare ai giocatori".

Per quanto articolata, la replica non fornisce dunque un chiarimento vero e proprio. Sembra evidente, tuttavia, come EA guardi più al futuro delle sue produzioni interne che al progetto gestito da Aspyr Media, e che BioWare sia dunque ben lontana dal remake, impegnata com'è su Mass Effect next-gen e Dragon Age 4. Se non conoscete lo studio che si occuperò di KOTOR remake, potete rapidamente ripercorre la storia di Aspyr nell'industria videoludica.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake è atteso su PC e PS5 in esclusiva temporale console.