Star Wars KOTOR Remake è stato cancellato? Il primo trailer rimosso da PlayStation

Tra i tagli al personale ai danni di Crystal Dynamics e casi di chiusure di studi come capitato nel caso di Volition, Embracer Group non sta certo passando un periodo particolarmente tranquillo, con la holding svedese costretta a una riorganizzazione interna per far quadrare il bilancio finanziario.

I guai potrebbero non essere finiti qui, e i sospetti puntano in direzione Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Il progetto, affidato agli sviluppatori di Aspyr Media, software houe acquisita da Embracer nel 2021, non è più stato mostrato sin dal suo reveal trailer risalente al PlayStation Showcase di due anni fa. Se già questo non bastasse a diffondere preoccupazione tra gli appassionati di Guerre Stellari e dell'RPG originariamente realizzato da BioWare, ecco che un nuovo avvistamento getta ombra sul rifacimento.

Come fatto notare dagli utenti reddit, il canale YouTube di PlayStation ha rimosso ogni traccia del trailer di presentazione di Star Wars Knights of the Old Republic (è ancora consultabile su canali esterni). Al momento non è giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte di Embracer, Aspyr Media o Sony (il gioco dovrebbe essere pubblicato al lancio come esclusiva console PS5), tuttavia considerando il periodo traballante per la compagnia svedese c'è sicuramente di che preoccuparsi.

Lo scorso maggio Embracer ha tacciato i rumor sulla presunta cancellazione di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, dunque attendiamo fiduciosi buone nuove da parte della compagnia.