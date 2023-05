Che fine ha fatto Star Wars KOTOR Remake? Embracer smentisce i rumor sulla cancellazione

A pochi giorni di distanza dal no comment del CEO di Embracer sul futuro di Star Wars KOTOR Remake, i dirigenti della holding videoludica svedese colgono l'occasione offertagli dall'ultimo report finanziario della compagnia per smentire i rumor sulla cancellazione di questo ambizioso GDR sci-fi.

Nella ricca documentazione prodotta da Embracer Group per illustrare i risultati ottenuti dall'azienda nel corso dell'ultimo anno fiscale troviamo infatti una sezione che elenca i videogiochi attualmente in fase di sviluppo.

Stando a quanto specificato da Embracer Group in questa infografica, tra i giochi che la holding conta di commercializzare da qui ai prossimi mesi (e si spera non anni) troviamo il nuovo capitolo di Tomb Raider, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Remnant 2, RIDE 5 e, appunto, Star Wars Knights of the Old Republic Remake.

L'infografica di Embracer Group conferma inoltre che la nuova versione dell'iconico gioco di ruolo ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari si troverebbe attualmente in sviluppo presso un non meglio specificato 'studio interno' della holding svedese, con lancio previsto su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

Nei giorni scorsi, il giornalista Jeff Grubb si è detto scettico sull'uscita di Star Wars KOTOR Remake, tanto da ritenere che il progetto sia destinato a fare la fine di Star Wars 1313, già cancellato da tempo.