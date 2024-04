Star Wars KOTOR Remake è morto? Ma quando mai, è vivo e vegeto, dice Saber

Matt Karch, CEO di Saber Interactive, ha parlato di Star Wars Knights of the Old Republic Remake in una recente intervista concessa a IGN USA. Il gioco non è assolutamente stato cancellato e lo studio ci sta ancora lavorando.

Dopo la separazione tra Embracer Group e Saber Interactive, quest'ultima ha mantenuto i diritti di Star Wars Knights of the Old Republic Remake e dunque può portare avanti lo sviluppo del progetto. Il CEO della compagnia ribadisce che "ovviamente il gioco è in fase di sviluppo" come dichiarato più volte alla stampa.

Il gioco è "vivo e vegeto" e lo studio sta lavorando duramente per assicurarsi di non deludere le aspettative del pubblico. Non ci sono altri dettagli in merito e il CEO di Saber non si è sbilanciato ulteriormente sulla vicenda.

Annunciato nel 2021, il remake di Star Wars Knights of the Old Republic è in sviluppo dal 2019 ma ad oggi ancora non abbiamo visto il progetto in azione. Inizialmente sviluppato da Aspyr Media, dopo mesi senza progressi il gioco è passato nelle mani di Saber Interactive, che dopo la separazione da Embracer gestirà quindi in totale autonomia lo sviluppo di questo atteso titolo.

Nessuna finestra di lancio è stata fissata e secondo alcuni rumor, Star Wars Knights of the Old Republic Remake non uscirà in realtà tanto presto, sicuramente non nel 2024... se ne riparlerà l'anno prossimo?

