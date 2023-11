Star Wars KOTOR Remake non s'ha da fare: 'Sviluppo in pausa', stando a Jeff Grubb

Riallacciandosi al no comment del boss di Embracer sullo sviluppo di Star Wars KOTOR Remake, e alle recenti indiscrezioni raccolte dai suoi informatori, il giornalista e insider Jeff Grubb si dice certo del fatto che il progetto sia attualmente in pausa.

Il redattore di VentureBeat è intervenuto a margine dell'ultimo podcast di Giant Bomb per fornire degli aggiornamenti sul tortuoso percorso di sviluppo iniziato da Aspyr Media (e proseguito da Saber Interactive) per dare forma alla riedizione attualizzata di Knights of the Old Republic su PlayStation 5.

In un preciso passaggio del podcast, Grubb non ricorre a giri di parole nell'affermare come "nessuno sta lavorando su quel gioco in questo momento, ci tengo a chiarirlo. Purtroppo è così, punto e basta. Nessuno studio se ne sta occupando in alcun modo".

A chi ci segue, ricordiamo che nel maggio di quest'anno Embracer smentì i rumor sulla cancellazione di Star Wars KOTOR Remake: i mesi trascorsi dall'annuncio ufficiale di questo ambizioso GDR in esclusiva PS5, e soprattutto i silenzi dietro ai quali hanno deciso di trincerarsi di recente i vertici della holding videoludica svedese, sono però un serio campanello d'allarme per il futuro e lo stesso destino del progetto. E questo, a prescindere dall'attendibilità delle ultime indiscrezioni raccolte e condivise da Grubb.