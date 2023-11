Star Wars KOTOR Remake sempre più nell'oblio: il boss di Embracer non commenta

Il remake di Star Wars Knights of the Old Republic è sparito dai radar da un bel po' di tempo e da quando Jason Schreier ha parlato di un cambio al timone dello sviluppo Embracer ha fatto ben poco per tranquillizzare i fan in merito allo stato di salute del progetto, se non limitandosi a smentire l'ipotesi cancellazione.

Da quando Schreier ha condiviso il suo report (era l'agosto del 2022), la stampa ha ripetutamente cercato di strappare delle informazioni ad Embracer, scontrandosi sempre contro un vero e proprio muro. Nel corso dell'ultima presentazione finanziaria, il CEO Lars Wingefors si è nuovamente rifiutato di fornire qualsiasi aggiornamento su Star Wars Knights of the Old Republic, offrendo come giustificazione la tendenza della stampa a trasformare qualsiasi sua dichiarazione in un titolo altisonante. "Ho notato che qualsiasi cosa che dico si trasforma in un titolo, di conseguenza questo è il mio unico commento", ha affermato.

La non-dichiarazione di Wingefors non fa altro che gettare ulteriori ombre sul progetto, che stando al report di Schreier dello scorso anno si troverebbe in acque turbolente. Secondo il giornalista di Bloomberg, la demo preparata da Aspyr (che ha lavorato a Star Wars KOTOR Remake per tre anni prima di presentarlo alla stampa nel 2021) avrebbe fatto una cattiva impressione su Lucasfilm e Sony, costringendo Embracer Group dapprima a fermare lo sviluppo, per poi trasferirne le redini ad un'altra software house di sua proprietà, Saber Interactive, anche nota per giochi come World War Z e Space Marine 2.

Purtroppo, nulla di tutto ciò ha mai trovato conferma ufficiale e oggi, ad ben due anni dall'annuncio, Star Wars Knights of the Old Republic continua a rappresentare un grande punto interrogativo.