Star Wars KOTOR Remake potrebbe slittare fino al 2025, Schreier ne è convinto

Dopo il preoccupante report di Bloomberg dello scorso luglio, che ha evidenziato dei seri problemi di sviluppo per Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, in questi giorni la comunità ha tirato un sospiro di sollievo leggendo un comunicato di Embracer Group - compagnia che di recente ha acquisito pure la licenza del Signore degli Anelli.

Nel comunicato in questione, la grossa holding ha parlato di un AAA andato incontro ad un cambio di team eppure ancora previsto nei tempi stabiliti. Nonostante non abbia fatto nomi precisi, molti ritengono che la produzione in questione sia Star Wars: Knights of the Old Republic e che il passaggio di testimone sia avvenuto da Aspyr Media ai ragazzi di Saber Interactive.

Ebbene, a Jason Schreier non è affatto piaciuta questa ondata di ottimismo - che ha indotto redazioni come PC Gamer a sperare in un lancio di KOTOR Remake nel 2022 - dal momento che le informazioni in suo possesso remano in direzione opposta. Il giornalista di Bloomberg è intervenuto sui suoi canali ufficiali per confermare il suo report di luglio sottolineando che "Il remake di Knights of the Old Republic non arriverà assolutamente quest'anno". Dopodiché, ha rincarato la dose affermando che allo stato attuale il gioco rischia di non arrivare in tempo neppure per il 2024, slittando di conseguenza fino al 2025. Il motivo? Le ambizioni del progetto sarebbero troppo elevate: "Anche il 2024 appare come una pia illusione, a meno che non riducano la portata del progetto". Schreier ha infine salutato tutti i suoi follower promettendo un nuovo approfondimento sui problemi di sviluppo di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.