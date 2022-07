Star Wars KOTOR Remake: sviluppo in pausa, stando al report di Schreier

Malgrado non abbia ancora una data d'uscita ufficiale, le ultime notizie provenienti da Jason Schreier sembrano suggerire che l'arrivo di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sugli scaffali avverrà più tardi del previsto.

Sulle pagine di Bloomberg è appena apparso un nuovo report curato da Jason Schreier, il quale sostiene che il gioco stia incontrando enormi difficoltà. Sempre secondo l'ex giornalista videoludico, Aspyr Media avrebbe appena licenziato sia l'art director che il design director, due figure chiave dello sviluppo. Attualmente, il progetto sarebbe stato messo in pausa e la software house avrebbe intenzione di accettare altri progetti. Se ciò dovesse trovare conferma nelle parole degli sviluppatori, significherebbe che il titolo potrebbe subire un importante posticipo per via del prolungamento dei tempi di sviluppo.

Ovviamente le fonti di queste informazioni fanno parte del team con sede in Texas e hanno voluto tenere nascosta la loro identità per non incappare in problemi. Proprio per questo motivo, vi invitiamo a dare il giusto peso a queste informazioni, in attesa che i diretti interessati possano fornire maggiori dettagli in merito alla situazione.

Vi ricordiamo che anche Saber Interactive sta aiutando Aspyr nella realizzazione di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, titolo che dovrebbe arrivare in esclusiva su PlayStation 5.