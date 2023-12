Star Wars KOTOR Remake uscirà mai? Disney non lo sa, ma il remake è molto desiderato

Nel mare in tormenta in cui sta navigando Embracer Group da alcuni mesi a questa parte è coinvolto anche Star Wars Knight of the Old Republic Remake, titolo annunciato per PlayStation 5 ma che sin dal reveal non è mai tornato a mostrarsi.

Nonostante Embracer non abbia mai comunicato dichiarazioni trasparenti sullo stato di salute del progetto, sono emerse diverse voci di corridoio secondo cui il remake rischiava di essere cancellato. A rasserenare gli animi, più recentemente, è stato Jason Schreier di Bloomberg, secondo cui Star Wars KOTOR remake è ancora vivo nonostante i problemi di sviluppo.

A commentare la spinosa situazione è stato Sean Shoptaw, head of gaming presso Disney. A dire la verità, Shoptaw non è stato in grado di fare luce sulla questione, e si è detto persino incerto sulla futura pubblicazione del gioco. Al contempo, si è però detto consapevole che il remake è ancora fortemente desiderato dai giocatori.

"Non posso dire molto su questo argomento per alcune ragioni, si spera, ovvie, ma KOTOR è ovviamente un gioco incredibilmente popolare, di cui siamo molto orgogliosi e per cui pensiamo che ci sia ancora molta richiesta. Non posso dire se KOTOR Remake uscirà mai, ma sì, due persone di Sabre Interactive mi hanno detto che ci stanno ancora lavorando, nonostante le recenti voci che affermavano che nessuno ci stava lavorando".

Sean Shoptaw di Disney ha anche parlato dell'esclusività Xbox di Indiana Jones di Bethesda.