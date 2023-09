Star Wars KOTOR Remake è ancora vivo? No comment da Embracer e Saber

Dopo laffare da 2 miliardi di dollari saltato, Embracer Group continua a navigare in acque poco tranquille, con la holding svedese che sta attuando una riorganizzazione per riuscire ad ammortizzare il danno finanziario. La sensazione, sempre più insistente, è che questo processo possa coinvolgere anche Star Wars Knights of the Old Republic Remake.

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la preoccupante notizia riguardante il trailer di presentazione di Star Wars KOTOR Remake completamente rimosso dal canale YouTube di PlayStation (il gioco è stato annunciato come esclusiva console PS5 al lancio). I fan si sono comprensibilmente allarmati, e qualcuno si è anche attivato per contattare l'editore Embracer Group e gli sviluppatori di Saber Interactive per avere rassicurazioni in merito allo stato di salute del progetto.

Mike Straw di Insider Gaming, in particolare, ha rivelato tramite un post su Twitter di aver scritto sia ad Embracer che a Saber ma di non aver ricevuto alcuna risposta, né da una parte né dall'altra. Il no comment non aggiunge nulla di concreto a quanto già sapevamo, tuttavia è difficile non leggere questa (non) risposta come un ulteriore campanello d'allarme.

Star Wars KOTOR Remake è ancora vivo? Al momento la situazione è piuttosto criptica, e sono ormai trascorsi due anni sin da quando è stato mostrato qualcosa del titolo. Lo scorso maggio, in ogni caso, Embracer aveva dichiarato che Star Wars KOTOR Remake non era stato cancellato, nonostante i rumor che suggerivano il contrario.