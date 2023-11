Star Wars KOTOR Remake è ancora vivo: Jason Schreier ne è sicuro

Continano ad emergere report contrastanti sullo status del remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Se per l'insider Jeff Grubb lo sviluppo di Star Wars KOTOR Remake è in pausa, secondo Jason Schreier invece il progetto non solo è ancora vivo, ma anche regolarmente in lavorazione.

Il noto giornalista di Bloomberg ha condiviso su ResetERA alcuni dettagli sullo sviluppo del gioco, assicurando che esiste ancora: "'E' ancora vivo' e 'uscirà mai' sono due domande ben diverse. Una terza è 'se mai uscirà, come sarà effettivamente?'. Ad ogni modo, ho parlato con due dipendenti di Saber Interactive ed entrambi mi hanno detto che ci stanno attualmente lavorando, dunque non credo che i commenti secondo i quali nessuno ci sta lavorando in alcun modo siano veri ora come ora", queste le parole di Schreier che sembrano dunque smentire il collega Grubb ed i rumor secondo i quali l'opera sia a serio rischio cancellazione.

In ogni caso si tratta sempre di voci di corridoio prive di una conferma ufficiale, anche perché il progetto è completamente avvolto nel mistero: ha fatto discutere in tal senso il no comment del boss di Embracer sullo status di Star Wars KOTOR Remake, attraverso non-dichiarazioni che non hanno confermato né smentito i rumor. A questo punto bisogna continuare ad aspettare annunci concreti da parte di Embracer Group o Saber Interactive che possano fare luce una volta per tutte sul destino di Star Wars KOTOR Remake.