Star Wars KOTOR e Shadowrun Trilogy in arrivo su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct del 24 settembre 2021 è stato anche teatro di alcuni interessanti annunci per gli amanti del retrogaming: sono infatti in arrivo su Nintendo Switch sia Star Wars: Knights of the Old Republic che Shadowrun Trilogy.

KOTOR è il celebre Action/RPG creato originariamente da BioWare per la prima Xbox nel 2003, e si ripresenterà sulla console ibrida Nintendo in una conversione fedele all'originale che sarà disponibile in formato digitale a partire dall'11 novembre 2021. Non si tratta ovviamente del remake di Star Wars KOTOR annunciato per PS5, ma ad occuparsi del lavoro di conversione sarà anche in questo caso Aspyr, già al lavoro sul rifacimento del grande classico ispirato a Guerre Stellari.

Per quanto riguarda Shadowrun Trilogy, il suo arrivo è previsto invece nel 2022 e conterrà al suo interno tre apprezzati esponenti degli RPG tattici: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall in versione Director's Cut, e Shadowrun Hong Kong in formato Extended Edition. Anche in questo caso la distribuzione, per mano di Paradox Interactive, avverrà soltanto in digitale in un periodo non meglio specificato del prossimo anno, ma si tratta di una grande occasione per i possessori di Switch di rivivere queste affascinanti avventure dalle tinte cyberpunk.

Per tutte le novità sull'evento della Grande N, eccovi il recap del Nintendo Direct di settembre 2021.