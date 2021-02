Star Wars, Mads Mikkelsen su Rogue One: 'Le riprese non andarono come hanno detto'

Da anni circolano voci sulla lavorazione di Rogue One, definita spesso problematica se non addirittura drammatica. Voci che pare siano del tutto esagerate, secondo quanto raccontato da Mads Mikkelsen, interprete di Galen Erso. Vero è che la produzione è stata sottoposta a numerose riscritture e riprese ma come andò davvero?

Ospite del podcast Happy Sad Confused, Mads Mikkelsen ha minimizzato la situazione:"In parte era un po' caotico [il set]. Non era un segreto che ci fosse qualche riscrittura nella sceneggiatura mentre lo stavamo girando. E quando lo fai... è ovviamente molto difficile per gli attori sapere 'Cosa sto portando in questa stanza adesso? Ho aperto la porta, non sono tornato a quello che è successo prima'. Quindi c'era qualcosa di simile. Detto questo, è sempre sembrata una storia solida. Una giovane ragazza disorientata che non sa a che parte del mondo appartiene. Poi si svolge la storia di Oppenheimer. Ha sempre sentito che suo padre fosse questo, e poi si rende conto che era quello. Ed era scritto in modo abbastanza bello. Alla fine della giornata i cambiamenti che erano nel film non erano così drammatici come si racconta. Sono stati dei ritocchi ma ovviamente se lo fai mentre stai lavorando crei confusione" ha confessato Mikkelsen.



Sembra che la storia centrale di Rogue One sia stata un processo in continua evoluzione, con Tony Gilroy che ha riscritto la sceneggiatura e supervisionato le riprese sul set.

Nel cast del film, prima trama di Star Wars ad uscire dalla saga episodica che riguarda la dinastia Skywalker, sono presenti Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn e Donnie Yen, oltre a Mads Mikkelsen nel ruolo di Galen Erso e Forest Whitaker in quello di Saw Gerrera.

