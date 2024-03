Star Wars Mandalorian: l'FPS cancellato di Respawn 'era fantastico', dice Tom Henderson

A metà febbraio l'insider Tom Henderson rivelava l'esistenza di un FPS di Star Wars basato su The Mandalorian in sviluppo presso gli studi di Respawn Entertainment. A malapena due settimane dopo quel progetto è già divenuto un mero ricordo.

Electronic Arts ha cancellato l'FPS di Star Wars nell'ambito di una profonda riorganizzazione interna che ha portato anche alla chiusura di Ridgeline ed al licenziamento di circa 670 dipendenti. Lo stesso Henderson riprende parola sul suo portale Insider-Gaming rivelando che, a quanto pare, il progetto su The Mandalorian era descritto come fantastico da chiunque ci lavorava o lo aveva provato.

"Bisogna anzitutto dire che il gioco era considerato fantastico senza mezzi termini, non solo dagli sviluppatori ma anche da tutti coloro che avevano avuto modo di provarlo", dice Henderson aggiungendo che "i feedback dei playtester erano sempre positivi e generavano discussione, e gli sviluppatori si stavano godendo tutto il processo lavorativo. Tuttavia, per chissà quali ragioni, EA ha considerato il progetto fin troppo rischioso a livello finanziario ed ha preferito staccare la spina".

L'FPS di Star Wars ispirato a The Mandalorian era in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e, dice Henderson, "non era strutturato come un open world ed avrebbe offerto un'esperienza più lineare a livelli, ma avrebbe avuto aree più ampie che i giocatori potevano esplorare per trovare taglie ed altri segreti". In merito al sistema di combattimento, il gioco aveva "ritmi molto rapidi grazie al jetpack del Mandaloriano che avrebbe permesso movimenti veloci orizzontalmente e verticalmente raggiungendo così anche aree lontane". Non sarebbero inoltre mancate le esecuzioni sui nemici storditi in stile Doom, seppur molto meno brutali.

Tra gli altri aspetti ancora del gioco, gli utenti avevano a disposizione una propria base operativa contenente tra le altre cose una mappa della galassia, la propria nave spaziale, un'armeria e e una stazione per i potenziamenti. Gli Stormtroopers sarebbero stati i nemici principali dell'avventura e non sarebbero mancati boss come gli AT-ST e creature ostili differenti a seconda del pianeta raggiunto. Infine, per quanto riguarda lo status dei lavori, The Mandalorian era ancora lontano dalla fine dello sviluppo ma molti aspetti del gameplay così come determinate missioni erano ormai quasi del tutto completate.

Se quanto rivelato dalle fonti di Henderson dovesse corrispondere al vero, i fan potrebbero aver perso un gioco molto promettente a tema Star Wars. Purtroppo non sapremo mai come si sarebbe rivelato l'FPS su The Mandalorian se fosse effettivamente divenuto realtà.