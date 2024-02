Star Wars Mandalorian è il nuovo FPS di Respawn? Gli ultimi leak di Tom Henderson

Dopo aver condiviso le sue previsioni su PS6 e Xbox Next Gen, il noto leaker Tom Henderson guarda in direzione di Electronic Arts per condividere le ultime anticipazioni ricevute dalle sue 'gole profonde' in merito allo sviluppo, da parte di Respawn Entertainment, di uno sparatutto di Star Wars a tema Mandalorian.

"Le fonti di Insider Gaming ci hanno rivelato che Respawn sta dando forma a un FPS di Star Wars Mandalorian e che il progetto si trova nelle prime fasi di sviluppo", è il perentorio messaggio condiviso da Tom Henderson per rimbalzare in rete le ultime indiscrezioni riguardanti il più volte rumoreggiato sparatutto in prima persona di Respawn ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

In base alle voci di corridoio raccolte dal leaker di Insider Gaming, l'FPS di Star Wars in sviluppo presso il team di Respawn dovrebbe narrare le gesta compiute da un non meglio precisato cacciatore di taglie mandaloriano nel pieno dell'Età dell'Impero: il nostro compito dovrebbe perciò essere quello di esplorare i quattro angoli dell'Impero galattico per andare alla ricerca delle migliori taglie 'vivo o morto' e riscuotere le relative ricompense.

Il perno dell'esperienza di gioco dovrebbe essere rappresentato dall'elevata mobilità garantita dal jetpack del Mandalorian, grazie al quale poter eseguire scatti fulminei, azioni elusive e rapidi balzi: non a caso, le fonti anonime di Henderson descrivono l'FPS di Respawn come "incredibilmente frenetico", con un sistema di combattimento che premierà gli utenti rigenerando la salute del mandaloriano interpretato in base alle sequenze rapide di uccisioni. Viene inoltre precisato dalle 'gole profonde' che il titolo non sarà a mondo aperto ma avrà una struttura lineare, con tanti pianeti da visitare e una pletora di gadget da sbloccare.

