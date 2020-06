Star Wars Maverick: spunta la nuova data dell'annuncio del gioco EA Motive

Se ben ricordate, sul finire dello scorso mese vi abbiamo parlato del possibile annuncio di Star Wars Project Maverick, secondo alcune fonti fissato per il giorno 2 giugno.

L'omicidio di Georg Floyd e le conseguenti rivolte in tutti gli Stati Uniti d'America hanno tuttavia spinto tutte le realtà videoludiche a posporre i propri eventi di presentazione. Allo stesso destino sarebbe andato incontro anche il reveal di Star Wars Projekt Maverick, titolo attualmente in sviluppo presso gli studi di EA Motive.

Nelle scorse ore, in ogni caso, ha cominciato a farsi largo in rete la nuova, presunta data di presentazione, corrispondente al 9 giugno. Ad indicarla è stato sia il giornalista Jeff Grubb, che come nome in codice utilizza "Film di Mel Gibson" (una nota pellicola dell'attore si chiamava proprio Maverick), sia Bespin Bulletin, uno dei siti leaker più affidabili legati all'universo di Star Wars. Probabilmente, Electronic Arts intende prima presentarlo al mondo, e poi in un secondo momento - all'EA Play del 19 giugno - svelarne nel dettaglio le dinamiche di gioco.

Restiamo in attesa di informazioni più concrete. EA Motive è stata fondata nel 2015 a Montreal da Jade Raymond (che ha poi lasciato per unirsi a Google Stadia), e in questi anni si è fatta le ossa collaborando alla realizzazione della campagna single player di Star Wars Battlefront 2 e assistendo BioWare durante lo sviluppo di Anthem. Questo nuovo gioco di Star Wars è stato a più riprese descritto come un progetto incredibilmente ambizioso.