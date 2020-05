Star Wars: qual è il miglior videogioco della saga?

Come ogni anno, gli aspiranti Cavalieri Jedi di ogni angolo del globo hanno celebrato la tradizionale ricorrenza dello Star Wars Day, che un bizzarro gioco di parole ha ormai da tempo calendarizzato nella giornata del 4 maggio.

Per l'occasione, anche la Redazione di Everyeye ha voluto ricordare l'iconico universo di Guerre Stellari, declinandolo in chiave videoludica ed eleggendo i migliori rappresentanti tra i titolo dedicati alla creatura di Lucasfilm. Nello specifico, sono state cinque le produzioni ritenute meritevoli di essere accolte in classifica, con un ventaglio di titoli selezionati che spazia tra generi e periodi storici.

Immancabile ovviamente un riferimento all'universo di Knights of the Old Republic, ancora oggi tra i più amati dai fan di Star Wars: la scelta è in questo caso ricaduta su The Sith Lords, sequel del primo KOTOR. Da Jedi Knight Jedi Academy a Star Wars Jedi Fallen Order, andiamo alla scoperta dei migliori videogiochi di Guerre Stellari, in attesa di capire quali siano i piani di Electronic Arts per il futuro della serie. Vedremo Star Wars Battlefront III o Jedi Fallen Order 2, oltre magari a nuovi progetti non ancora annunciati?