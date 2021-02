Star Wars: non solo Ubisoft e EA, anche Zynga al lavoro su un gioco di Guerre Stellari

Electronic Arts e Ubisoft non sono le sole a poter utilizzare la licenza di Star Wars nel mondo dei videogiochi: Zynga ha annunciato durante l'ultima riunione con gli azionisti di essere al lavoro su un nuovo gioco mobile di Guerre Stellari.

Del gioco in questione non sappiamo nulla se non che Zynga ha programmato un soft launch in alcune regioni per questa estate con l'obiettivo di lanciare ufficialmente il titolo più avanti presumibilmente entro la fine dell'anno. Questo è il primo videogioco di Star Wars prodotto da Zynga, la compagnia ha però una notevole esperienza nello sviluppo di app basate su IP di grande successo, pensiamo a Harry Potter Puzzles & Spells o Game of Thrones Slots Casino.

Zynga punta molto su questo nuovo progetto tanto da aver aperto nel 2020 uno studio ad Austin, in Texas, appositamente per portare avanti i lavori sul videogioco di Star Wars. Una grande opportunità per il publisher se pensiamo che Star Wars Galaxy of Heroes di Electronic Arts ha generato oltre un miliardo di dollari di entrate fino ad oggi.

Attualmente sono diversi i progetti legati a Guerre Stellari in lavorazione, Ubisoft Massive sta sviluppando un gioco di Star Wars e lo stesso sta facendo Electronic Arts, presumibilmente impegnata nella produzione del tanto rumoreggiato Star Wars Jedi Fallen Order 2.