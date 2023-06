Star Wars Outlaws: 3 dettagli del trailer che forse non avete notato

Star Wars Outlaws è stato uno dei giochi più apprezzati dell'Ubisoft Forward dello scorso 12 giugno. L'Action/Adventure open world sviluppato da Massive Entertainment è atteso per il 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma sono già diversi i dettagli emersi dal trailer di presentazione.

Sappiamo ad esempio in quale periodo è ambientato Star Wars Outlaws, precisamente tra gli eventi di Episodio V: L'Impero Colpisce Ancora ed Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi, oltre al fatto che la storia di Star Wars Outlaws dovrebbe essere canonica all'interno della saga di Guerre Stellari, ma i fan più attenti ed appassionati potrebbero aver notato ulteriori riferimenti all'interno del filmato promozionale diffuso da Ubisoft. Vi elenchiamo di seguito i 3 dettagli più interessanti visti nel trailer di Star Wars Outlaws:

Il podracer della Trilogia Prequel

Ad un certo punto, durante la fuga della protagonista Kay Vess, la donna passa accanto ad un rottame piuttosto familiare: ha infatti la forma del motore di un Podracer, velocissimi veicoli da corsa al centro di una delle sequenze più memorabili e spettacolari di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma. Chiaramente si tratta di un semplice dettaglio ed appare molto improbabile che possano esserci gare tra pod nel titolo Ubisoft, ma indubbiamente è un riferimento che fa indubbiamente piacere ai fan di lungo corso di Star Wars.

Scenari dal futuro

Verso la fine del trailer si intravedono Kay ed il suo piccolo amico Nix su una collina mentre osservano una città all'orizzonte che sembra avere un'aria molto familiare: lo stile e la struttura dell'area fa venire subito in mente Kijimi, uno dei pianeti visti in Star Wars Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker. Sempre nel filmato si intravede un'ulteriore città che sembra a sua volta ripresa dalla trilogia sequel, Canto Bright, introdotta in Star Wars Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi. Che dunque in Star Wars Outlaws possa esserci spazio per mondi e scenari visti nei sequel?

Il Rancor di Jabba?

Ok, nell'universo di Star Wars esistono ovviamente più Rancor, come abbiamo visto anche in Star Wars Jedi Survivor, ma la creatura che appare nel filmato potrebbe forse essere una vecchia conoscenza dei fan: e se si trattasse proprio del Rancor di Jabba The Hutt visto in Il Ritorno dello Jedi? Del resto, con gli eventi di Outlaws collocati tra il quinto ed il sesto episodio, oltre al fatto che Kay è una fuorilegge collegata alla malavita, non è del tutto da escludere che si tratti davvero dello stesso mostro. Lo stesso scenario in cui appare sembra tra l'altro anche molto simile al sotterraneo in cui Jabba lo custodisce. Se si trattasse davvero dello stesso Rancor, comunque, sarebbe impossibile ucciderlo in combattimento, così da evitare qualunque paradosso temporale con gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.