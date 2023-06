Star Wars Outlaws annunciato all'Xbox Showcase: i fuorilegge stellari arrivano nel 2024

L'Xbox Games Showcase ha offerto al mondo videoludico il trailer di presentazione di Star Wars Outlaws, un nuovo gioco di Guerre Stellari in via di sviluppo presso gli studi di Massive Entertainment.

Annunciato per la prima volta nel 2021, Star Wars Outlaws è un nuovo gioco open world sviluppato dagli autori di The Division e del futuro Avatar Frontiers of Pandora. Il filmato mostrato all'Xbox Showcase setta il tono dell'avventura e getta le basi della trama, dandoci appuntamento all'Ubisoft Forward al via alle ore 19:00 di domani 12 giugno per la presentazione ufficiale del gameplay.

Ambientato fra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, Star Wars Outlaws vede come protagonista la canaglia Kay Vess, chiamata ad esplorare pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. In cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, avrà al suo fianco Nix, con il quale potrà combattere, rubare e giocare d'astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia. Kay Vess è interpretata da Humberly Gonzále, mentre il personaggio di Nix ha la voce di Dee Bradley Baker (Star Wars: The Bad Batch).

Il trailer di presentazione mostrato all'Xbox Games Showcase ha fissato il lancio di Star Wars Outlaws nel 2024 su Xbox Series X, il comunicato ufficiale di Ubisoft arrivatoci in redazione conferma il suo arrivo anche su PlayStation 5 e Windows PC via Ubisoft Connect.