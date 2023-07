Star Wars Outlaws: Ubisoft ringrazia i fan per l'affetto e dà appuntamento al Comic-Con

Un mese dopo l'annuncio di Star Wars Outlaws, i ragazzi di Massive Entertainment si sono ritagliati un po' del loro tempo per invitare i propri fan al San Diego Cominc-Con e ringraziarli per l'enorme apprezzamento che hanno rivolto al lavoro che il lavoro che stanno svolgendo per dare forma al gioco.

"In quanto team, abbiamo trascorso anni a lavorare su questo progetto e il mese scorso abbiamo finalmente avuto l'opportunità di presentare il lavoro nel quale abbiamo riversato il nostro amore", hanno scritto i ragazzi di Massive in un comunicato congiunto affidato al sito ufficiale di Star Wars Outlaws. "L'attesa che ha preceduto l'annuncio è stata sia snervante sia esilarante. Quando abbiamo finalmente svelato il gioco, l'unica cosa che volevamo chiedervi era: "Beh, cosa ne pensate?".

Ebbene, le cose sono andate nel modo giusto, poiché l'accoglienza riservata a Star Wars Outlaws è stata più che positiva: "L'ondata d'amore che avete indirizzato al gioco e per le nuove aggiunte alla galassia di Guerre Stellari - che siano le nuove location, come Toshara, oppure i nuovi personaggi, Kay, Nix ed ND-5 - ci ha scaldato il cuore. [...] Siamo felici che la nostra visione sia entrata così tanto in risonanza con molti di voi. Il vostro entusiasmo alimenta la nostra determinazione a consegnarvi un gioco in grado di trasportarvi per la galassia con Kay Vess e Nix, e non vediamo l'ora di condividere questo viaggio con voi".

A quel punto, i ragazzi di Massive hanno rinnovato il loro invito al San Diego Comic-Com, manifestazione alla quale presenzieranno per svelare nuovi dettagli sul mondo di gioco e dei retroscena sul processo creativo che li ha guidati durante la lavorazione. Il panel dedicato al gioco s'intitola "Star Wars Outlaws: Becoming the Galaxy's Most Wanted" e si svolgerà dalle 02:15 alle 03:15 del 23 luglio nella sala 6BCF del San Diego Convention Center. La chiacchierata, moderata da Chastity Vicencio di Ubisoft, vanterà la partecipazione del Creative Director Julian Gerighty, del Sr. Creative Executive Matt Martin e del Narrative Director Navid Khavari.