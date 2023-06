Star Wars Outlaws: tutte le armi viste nel trailer e video gameplay

Star Wars Outlaws è un nuovo titolo tratto dallo sconfinato universo di Guerre Stellari. Targato Ubisoft, si tratta del primissimo Open World della saga e la sua release è prevista nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dopo un primo video in computer grafica che ci presentava i fuorilegge stellari, nell'ultimo video del gameplay di Star Wars Outlaws iniziamo a intravedere anche quelli che saranno alcuni degli elementi portanti delle meccaniche di gioco, non ultime le armi a disposizione. In linea generale, l'arsenale a cui possono attingere i combattenti si è sempre dimostrato piuttosto variegato, strizzando l'occhio ad alcune delle armi più iconiche del franchise fino a proporci vere e proprie aggiunte del tutto inedite.

Star Wars Outlaws, naturalmente, non sembra fare eccezione in tal senso. Con tutta probabilità, conterà numerose armi fra cui scegliere, che non mancheremo di scoprire a mano a mano che la data di uscita si avvicina. Ma quali sono quelle rivelate finora? Scopriamolo.

La Pistola Blaster di Kay in Star Wars Outlaws

Fedele compagna di viaggio, dal video notiamo che nella fondina di Kay non manca l'insostituibile Pistola Blaster. Quest'arma, che sembra essere la predefinita della guerriera, ha almeno tre modalità di utilizzo, rispettivamente Stordimento, Messa a fuoco e Blaster. Sarà quindi possibile intervallare a piacimento le tre funzionalità diverse dell'arma per contestualizzarle alla situazione di combattimento, ad esempio per abbattere un nemico che possiede uno scudo quando non vogliamo sporcarci le mani, o quando cerchiamo modi più creativi per portare a casa la vittoria.

Come per tutte le altre armi, il video mostrato da Ubisoft lascia intendere che, al posto di munizioni limitate, ogni arma sarà soggetta al surriscaldamento, impedendo quindi di sparare proiettili a raffica senza ripercussioni di tipo tattico.

Il Fucile Blaster A300

Mentre la Pistola Blaster sarà sempre disponibile, pare che altre armi - come il Fucile Blaster A300 - potranno essere raccolte da terra ma non mantenute a tempo indeterminato. Un segmento del video del gameplay di Star Wars Outlaws, infatti, ci mostra Nix mentre raccoglie l'arma per Kay senza che questa si sovrapponga all'icona della Pistola Blaster. Il Fucile Blaster A300 è noto per la sua precisione, la sua cadenza di fuoco e la sua potenza d'attacco laser. Ha una buona gittata, ma presumibilmente non così estesa da qualificarla come arma ideale per gli assalti a lungo raggio. Meglio adoperarla per coprire distanze di tipo medio, soprattutto per i nemici più coriacei.

Queste sono le due armi finora mostrate per Star Wars Outlaws, ma l'armentario di gioco sarà indubbiamente rivelato con maggior dettaglio più avanti. Vi ricordiamo che il gioco è previsto uscire nel 2024 e sarà ambientato fra gli eventi de "L'Impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi". Se vi siete persi questo e altri annunci, consultate il nostro riassunto dell'evento Ubisoft Forward del 12 giugno.