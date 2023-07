Star Wars Outlaws tra artwork e gameplay nel nuovo video dietro le quinte

Come promesso da Ubisoft qualche giorno fa, in occasione del San Diego Comic-Con è stato mostrato un nuovo filmato dedicato allo sviluppo di Star Wars Outlaws, l'attesissimo titolo in sviluppo presso Massive Entertainment.

Nel corso del filmato, alcuni membri di spicco della software house e di Lucasfilm Games hanno spiegato le motivazioni per cui il gioco è collocato a metà tra L'Impero colpisce ancora ed Il ritorno dello Jedi. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, la collocazione temporale del gioco è dovuta al fatto che è in questo specifico momento che lo scontro tra l'Impero e i ribelli è al suo apice.

Il video-documentario mostra anche le fasi di motion capture, grazie alle quali sono stati registrati i movimenti di Kay Vess, la ribelle che riveste il ruolo di protagonista dell'avventura ambientata in una galassia lontana lontana. Tra una chiacchiera e l'altra sono stati anche messi in mostra alcuni artwork che permettono di dare un'occhiata ad alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo alle vicende narrate nel gioco.

Prima di lasciarvi al making of del gioco Ubisoft, vi ricordiamo che la sua data d'uscita esatta non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma il suo arrivo è previsto nel corso del 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Sapevate che Star Wars Outlaws omaggia la Trilogia Originale di Guerre Stellari?