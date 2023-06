Star Wars Outlaws e Avatar Frontiers of Pandora: niente Steam, solo Ubisoft Connect su PC

Star Wars Outlaws e Avatar Frontiers of Pandora sono tra i giochi più attesi tra quelli in via di sviluppo presso gli studi di Ubisoft. Tuttavia, se attendete questi titoli su PC e siete soliti giocare tramite Steam, non sarete contenti di sapere che dovrete necessariamente passare per il client proprietario della compagnia d'Oltralpe.

La conferma che sia Star Wars Outlaws che Avatar Frontiers of Pandora saranno distribuiti su PC esclusivamente tramite su Ubisoft Connect giunge direttamente dalle pagine ufficiali dei due giochi, che elencano le piattaforme presso le quali potrete acquistare e giocare i titoli. Non avrete dunque occasione di accaparrarvi le vostre copie digitali attraverso Steam o Epic Games Store.

Sebbene si sia recentemente dimostrata più aperta alla pubblicazione multipiattaforma dei suoi giochi per PC, come dimostrato dal lancio su Steam di Assassin's Creed Valhalla e altre note produzioni, Ubisoft continua nel tentativo di massimizzare le vendite sulla sua piattaforma proprietaria. È possibile che questa decisione possa limitarsi al solo periodo di lancio di Star Wars Outlaws e Avatar Frontiers of Pandora, con conseguente distribuzione su Steam ed Epic Games Store, ma naturalmente si tratta in questo caso di una mera speculazione.

Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo a tre dettagli di Star Wars Outlaws che potrebbero esservi sfuggiti durante l'ultimo trailer.