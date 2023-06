Star Wars Outlaws è canonico nell'universo di Guerre Stellari?

Star Wars Outlaws è il primo gioco open-world a tema Guerre Stellari. Sviluppato da Massive Entertainment per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e distribuito da Ubisoft, introdurrà nuovi personaggi e pianeti dal esplorare, ma soprattutto una storia inedita.

Alla luce di questo, è lecito domandarsi se Star Wars Outlaws può essere considerato un episodio canonico all'interno della saga. Se così fosse, potremmo aspettarci di ritrovare volti noti, accogliere ospiti d'onore o scovare qualche cameo?

Star Wars Outlaws è canonico?

La risposta è quasi certamente sì. Sebbene non sia ancora stato ufficialmente confermato da Ubisoft, il publisher ha sottolineato in più occasioni che il gioco è ambientato fra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. In più, numerosi titoli Xbox e PS5 a tema Star Wars visti negli ultimi anni (come Jedi Fallen Order ed il suo seguito Jedi Survivor) sono stati ricollegati alla lore del franchise creato da George Lucas, ragion per cui l'ipotesi più accreditata è che Star Wars Outlaws non faccia eccezione e si inserisca di diritto nell'universo cinematografico di Lucasfilm.

Come se non bastasse, l'ultimo video del gameplay di Star Wars Outlaws contiene già dei riferimenti alla saga di Guerre Stellari, evidenti soprattutto per coloro che hanno letto i libri incentrati sulla Galassia lontana lontana: nel filmato, infatti, viene mostrato il pianeta Akiva, descritto nel romanzo Star Wars Aftermath. Possiamo infine notarevolti ben noti ai fan del mito stellare. Per Massive Entertainment sarebbe azzardato ignorare tutte queste coincidenze, perciò è altamente probabile che saranno inseriti riferimenti e cameo ad episodi già esistenti, ricamando la storia di Star Wars Outlaws all'interno dell'universo di Guerre Stellari e rendendola quindi canonica.

Anche le armi usate dalla protagonista Kay Vess nel video di gameplay, peraltro, prendono in prestito qualcosa dal nutrito arsenale della serie. Il progetto di Star Wars Outlaws per adesso non ha ancora una data di uscita, ma è previsto arrivare nel 2024. Scoprite, nel frattempo, 5 cose da sapere assolutamente su Star Wars Outlaws.