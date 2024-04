Star Wars Outlaws: come giocare prima del lancio con l'Accesso Anticipato

L'emozionante Story Trailer di Star Wars Outlaws ha reso ancora più spasmodica l'attesa degli appassionati di Guerre Stellari per l'arrivo del prossimo, ambizioso open world di Ubisoft Massive. Sapevate che c'è un modo per immergervi nelle atmosfere sci-fi del titolo prima del lancio ufficiale?

Se state aspettando con impazienza di indossare i panni di Kay Vess per darvi alla pazza gioia come fuorilegge nella Galassia lontana lontana ideata da George Lucas, sarete certamente felici di sapere che Ubisoft anticiperà il lancio del titolo con una fase in Accesso Anticipato.

Diversamente dall'Early Access conosciuto da tutti i frequentatori di Steam, nel caso specifico dell'Accesso Anticipato di Star Wars Outlaws si tratta di bonus previsto per i fan di Guerre Stellari con il pallino per il collezionismo videoludico.

Eggià, perché per poter giocare con tre giorni d'anticipo a Star Wars Outlaws vi basterà acquistare una delle edizioni speciali dell'open world sci-fi di Ubisoft, ossia le versioni Gold e Ultimate (con quest'ultima che includerà anche il Season Pass): solo in questo modo sarà possibile tuffarsi nelle atmosfere della prossima esperienza interattiva di Massive Entertainment già a partire dal 27 agosto, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Se volete approfondire ulteriormente i temi trattati nello Story Trailer, qui trovate il nostro speciale sulla lore di Star Wars Outlaws spiegata bene tra ambientazioni e Sindacati.

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su