Star Wars Outlaws è tradotto e doppiato in italiano o no?

Lo Story Trailer con le scene dell'open world di Star Wars Outlaws ha aperto ufficialmente i preordini dell'attesa avventura sci-fi di Ubisoft Massive. Per l'occasione, il colosso videoludico francese ha fornito tutte le indicazioni sulla presenza o meno della traduzione in italiano per doppiaggio e sottotitoli.

I tanti personaggi che si alternano nell'ultimo, suggestivo trailer confezionato dallla sussidiaria svedese di Ubisoft suggeriscono la presenza di tanti dialoghi, da qui l'importanza delle informazioni condivise da Ubisoft sulla localizzazione multilingua di Star Wars Outlaws.

Gli appassionati nostrani di videogiochi action adventure e i fan della Galassia lontana lontana di Guerre Stellari saranno felici di sapere che sì, Star Wars Outlaws supporterà l'italiano: l'odissea sci-fi da vivere insieme alla fuorilegge Kay Vess potrà essere affrontata con la piena localizzazione in lingua italiana per testi, interfaccia, menù e sottotitoli dei dialoghi.

Per quanto concerne il doppiaggio vero e proprio, le uniche lingue supportate saranno l'inglese, il francese, il tedesco, il giapponese, lo spagnolo e il portoghese. Come sottolineato sulla pagina ufficiale di Star Wars Outlaws, sarà comunque possibile attivare i sottotitoli in italiano per non perdersi neanche una battuta delle discussioni intavolate da Kay e dai PNG nel corso dell'odissea fantascientifica che l'attende nell'universo di Guerre Stellari a partire dal 30 agosto, in compagnia di tutti coloro che acquisteranno al lancio il nuovo kolossal action adventure di Ubisoft su PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

