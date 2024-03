Star Wars Outlaws confermato per il 2024: supporto a DLSS 3 e Ray Tracing su PC

Ancora non sappiamo ufficialmente quando esce Star Wars Outlaws sebbene per noti insider potrebbe esordire sul mercato prima del previsto, in ogni caso il nuovo trailer di NVIDIA conferma ancora una volta che l'attesa opera Ubisoft arriverà nel corso del 2024. Ma c'è altro ancora.

Il breve filmato diffuso da NVIDIA annuncia che la versione PC di Star Wars Outlaws avrà il supporto a Ray Tracing, DLSS 3 e Reflex subito al lancio, promettendo dunque una qualità visiva eccezionale. E sebbene 37 secondi di trailer possono sembrare pochi, sono già sufficienti per avere le idee chiare sulla tenuta tecnica dell'opera: Star Wars Outlaws punta dunque a rivelarsi uno dei giochi Ubisoft più ambiziosi sul fronte puramente grafico, con Massive Entertainment che punta a superare i risultati già raggiunti con la sua opera precedente, Avatar Frontiers of Pandora.

Oltre al comparto tecnico all'avanguardia, anche in ambito ludico e contenutistico il nuovo videogioco incentrato su Star Wars punta molto in alto: Ubisoft ha promesso un open world profondamente immersivo per Star Wars Outlaws, con grandi scenari definiti "misteriosi e stupefacenti". Oltre alla versione PC ricordiamo che Star Wars Outlaws è previsto in uscita anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: attendiamo solo di scoprire quando sarà disponibile sul mercato.

