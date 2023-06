Star Wars Outlaws copia Beyond Good & Evil 2? Un video evidenzia le similitudini

Star Wars Outlaws è stato uno dei protagonisti principali dell'Ubisoft Forward del 12 giugno: l'avventura open world realizzata da Massive Entertainment ha ottenuto molti consensi da parte di critica e pubblico, ma c'è anche chi ha notato alcune similitudini con un'altra produzione Ubisoft attualmente sparita dai radar.

Sembra infatti che Star Wars Outlaws utilizzi asset e concept già visti nei vecchi trailer di Beyond Good & Evil 2, l'opera in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Montpellier ma della quale si sono ormai da anni perse le tracce. Un video comparativo pubblicato su Youtube mette in evidenza i punti in comune tra i due titoli Ubisoft: alcune sequenze, come ad esempio la corsa in moto, la fuga nello spazio oppure l'impostazione dell'approccio stealth, sembrano infatti richiamare Beyond Good & Evil 2, lasciando intendere la possibilità che Ubisoft Massive abbia effettivamente preso spunto dal gioco sviluppato dai loro colleghi di Montpellier.

Non mancano nemmeno richiami al primo Beyond Good & Evil con la sequenza della cassa sospesa. Chiaramente queste similitudini potrebbero anche essere del tutto casuali, ma chissà se Massive non abbia effettivamente preso spunto da un gioco assente dalle scene ormai da troppo tempo, tanto che Beyond Good & Evil 2 è divenuto il gioco dal ciclo di sviluppo più lungo di sempre.

Coincidenze o meno, la nostra anteprima di Star Wars Outlaws vi riassume quanto si sa finora del gioco, in arrivo nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.