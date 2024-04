Star Wars Outlaws e la dura vita del fuorilegge: i segreti del Sistema di Reputazione

Alle prime impressioni sul Sistema di Reputazione di Star Wars Outlaws da parte di Game Informer s'accompagnano le importanti dichiarazioni di Julian Gerighty: il Creative Director di Ubisoft Massive ha fornito ulteriori dettagli sulle dinamiche ludiche e narrative legate al rapporto tra Kay Vess e i Sindacati.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GI, l'esponente di Massive Entertainment ha discusso proprio del Sistema di Reputazione di Star Wars Outlaws per sottolinearne la grande importanza nell'esperienza interattiva che avremo modo di vivere impersonando la fuorilegge Kay.

"Per le persone che si trovano nella condizione di Kay, la reputazione con i Sindacati è quel genere di cose che può fare davvero la differenza fra la vita e la morte", spiega Gerighty prima di chiarire che "i Sindacati vi proporranno tutta una serie di incarichi, alcuni dei quali vi sproneranno a derubare le fazioni avversarie, dedicarvi al contrabbando e cose del genere. Ogni decisione che prenderete influenzerà la vostra reputazione con tutti i Sindacati, quindi starà a voi assicurarvi di non finire nella lista nera di qualche fazione. Anche perché, in tal caso, dovreste vedervela coi loro sicari, e fidatevi se vi dico che non vi conviene arrivare a tanto".

Stando sempre a Gerighty, il sistema di reputazione farà sì che gli utenti possano sbloccare diversi tipi di vantaggi e bonus, ivi compreso l'accesso ad aree speciali dei mondi che andranno a caratterizzare l'esperienza open world di Star Wars Outlaws.

Come dichiarato dall'esponente di Ubisoft Massive, infatti, "una reputazione elevata con le Fazioni vi consentirà di accedere a contratti speciali, prezzi migliori e lasciapassare per i loro territori, all'interno dei quali troverete altre opportunità speciali ad attendervi. All'interno di queste aree ci saranno zone ricreative, negozi, PNG pieni di contratti speciali... e il caveau della fazione. Al suo interno ci saranno tanti oggetti preziosi ma l'unico modo per accedervi sarà scassinarli, con tutte le gravi conseguenze del caso qualora doveste essere scoperti".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Star Wars Outlaws sarà disponibile dal 30 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

