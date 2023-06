Star Wars Outlaws è esclusiva Xbox o esce anche su PS4 e PS5?

Presentato per la prima volta durante l'Xbox Showcase 2023, Star Wars Outlaws è il nuovo gioco a mondo aperto in sviluppo presso Ubisoft Massive ambientato nell'universo di Guerre Stellari. Ma quali sono le piattaforme sulle quali sarà possibile giocarci?

La risposta a questa domanda è meno banale di quanto possiate pensare, dal momento che la presenza del trailer all'evento Microsoft ha erroneamente indotto molti videogiocatori a ritenere che il gioco sia una delle prossime esclusive Xbox. Per fortuna non è così e Star Wars Outlaws potrà quindi essere acquistato su tutte le principali piattaforme: il titolo degli stessi autori di The Division approderà sugli scaffali di tutti i negozi nel corso del 2024 nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Al momento non è chiaro se la versione PC verrà distribuita esclusivamente tramite il client proprietario dell'azienda francese o se, come sta accedendo sempre più spesso, approderà anche su Epic Games Store e Steam.

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli anche sul gameplay di questo interessante progetto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il breve trailer di Star Wars Outlaws mostrato nel corso dell?Xbox Showcase.