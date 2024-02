Star Wars Outlaws, la galassia non è poi così lontana: potrebbe uscire prima del previsto

Il calendario dei giochi in uscita nel 2024 è ancora ben lungi dal potersi definire completo, dal momento che mancano all'appello ancora parecchie date. Tra le tante anche quella di Star Wars Outlaws, che Disney aveva fissato nel "tardo 2024" prima di correggere il tiro con un più generico "più avanti nel 2024".

Sebbene adesso, quantomeno ufficialmente, non ci sono indicazioni precise sulla finestra temporale, quel "tardo 2024" ancora riecheggia nella testa dei fan di Guerre Stellari ansiosi di darsi alla vita da fuorilegge nella Galassia Lontana Lontana. A tranquillizzarli, almeno parzialmente, è giunto ancora una volta in soccorso Tom Henderson, che ha spifferato quelli che parrebbero essere i piani interni di Ubisoft.

A detta del noto (e solitamente affidabile) insider, l'obiettivo interno di Ubisoft e Massive Entertainment sarebbe quello di pubblicare Star Wars Outlaws a maggio 2024, dunque prima del "late 2024" circolato nei mesi scorsi. La data di lancio cadrebbe dunque nel mese dei festeggiamenti del franchise, sebbene la giornata del 4 maggio (lo Star Wars Day stabilito sulla base dell'assonanza tra "May the Force be with you" e "May the fourth be with you") sia già fuori discussione, essendo un sabato.

Sarebbe senz'altro bello ricevere Star Wars Outlaws prima del previsto, ma certamente non vogliamo che i ragazzi di Massive Entertainment si affannino pur di completarlo in fretta. L'esatto stato dei lavoro è noto solo a loro e Ubisoft, dunque attendiamo una comunicazione ufficiale prima di dare per certo il rumor di Henderson.