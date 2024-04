Star Wars Outlaws: i giocatori non sono contenti delle Gold e Ultimate Edition

Oltre ad aver mostrato il nuovo Story Trailer di Star Wars Outlaws, Ubisoft ha svelato i contenuti e relativi prezzi delle edizioni speciali del nuovo action adventure sviluppato da Massive Entertainment. A quanto pare, la reazione degli utenti non è stata delle migliori.

Ubisoft ha diffuso un grafico che illustra tutti i contenuti presenti di Gold e Ultimate Edition di Star Wars Outlaws. Oltre al gioco base, la Gold Edition propone un season pass e tre giorni di accesso anticipato. Il pass stagionale, inoltre, include una missione esclusiva, un pacchetto cosmetico e due DLC. La Ultimate Edition offre due pacchetti cosmetici aggiuntivi e un artbook digitale. I giocatori che desiderano il contenuto extra devono pagare $40 extra per la Gold e $60 per la Ultimate Edition.

Gli utenti hanno preso di mira in particolare la Ultimate Edition: "Costa più di qualsiasi edizione da collezione che abbia mai visto, ma di solito vengono fornite con una statua gigante di un personaggio", ha commentato un utente di Reddit. "Onestamente", dice un altro giocatore, "chiedetevi: avete davvero bisogno di un artbook digitale, 3 giorni di accesso anticipato e un season pass per un gioco che non sapetete nemmeno se vi piacerà?". "Ogni volta che vedo grafici come questi mi viene da pensare: 'Non vedo l'ora di acquistare il gioco completo per $20 anni dopo'", è il commento di un altro utente evidentemente deluso dai contenuti offerti.

Coloro che rimangono interessati alle edizioni speciali possono già prepararsi all'Accesso Anticipato di Star Wars Outlaws, che debutterà globalmente il 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

