Star Wars Outlaws: sembra che il gioco necessiti di una connessione per il primo avvio

Oggi abbiamo finalmente scoperto la data d'uscita ufficiale di Star Wars Outlaws e Ubisoft ha aperto i preorder delle varie edizioni del gioco. A tal proposito, la copertina del gioco open world ha svelato un dettaglio che molti giocatori sembrano non aver apprezzato.

Come si può notare sulla cover ufficiale in bella vista sulle pagine del prodotto di GameStop USA e BestBuy, si può individuare in basso una dicitura secondo la quale è fondamentale una connessione ad internet funzionante per procedere con la fase d'installazione. Si tratta questo di un requisito pressoché identico a quanto visto lo scorso dicembre con Avatar Frontiers of Pandora, la cui edizione su disco non poteva essere installata senza l'accesso ad internet. Con tutta probabilità, questa particolare scelta è dovuta alla volontà dell'azienda francese di inserire su disco una versione incompleta del gioco o comunque sprovvista degli ultimi ritocchi, che verranno quindi integrati tramite un aggiornamento da scaricare in fase d'installazione.

È bene sottolineare che questo non significa che chi acquisterà la versione fisica del gioco non potrà avviarla offline, ma dovrà semplicemente connettersi per procedere con l'installazione, dopodiché potrà comportarsi come con qualsiasi altro prodotto single player.

In attesa di poterne sapere di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare lo story trailer di Star Wars Outlaws.

